Star Wars: adesso J.J. Abrams ha definitivamente chiuso con il franchise

Dopo un primo addio all'indomani di Star Wars: Il Risveglio della Forza, J.J. Abrams è tornato alla regia con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma stavolta ha confermato il suo addio al franchise a cui non farà più ritorno in futuro.

Nel corso della anteprima mondiale dell'ultimo film della saga degli Skywalker, J.J. Abrams è stato intercettato dai microfoni di Variety ai quali ha rivelato il suo addio definitivo al franchise stellare: "Questo team e questo cast sono stati i più straordinari che abbia mai conosciuto ed è triste che non lavorerò mai più insieme a tutti loro. Questa volta, lo so per certo, ho finito, riesco a 'sentirlo'".

Oltre all'addio, come già riportato in precedenza, tra le speranze di Abrams c'è anche quella che questa nuova trilogia sequel non venga "aggiornata" in futuro, come accaduto con le numerose edizioni speciali e riviste della vecchia trilogia classica: "Rispetto il desiderio di tornare indietro e aggiustare o aggiungere qualcosa. Lo capisco. Ma non è il modo in cui penso un progetto - in poche parole per me quando una cosa è finita, è quella. Magari tra 20 anni cambierò idea, ma ora non posso immaginare diversamente".

Sempre dal red carpet della premiere mondiale di L'Ascesa di Skywalker, la produttrice del film e presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha ammesso che gli Skywalker potrebbero ancora tornare in futuro nel franchise, poiché è la saga che si conclude non gli Skywalker: "Devo ammettere che ho provato delle emozioni molto varie, questo perché abbiamo passato del tempo incredibile insieme. Si tratta proprio di questi ultimi cinque anni in cui abbiamo realizzato questi tre film e realizzare di aver completato la saga e che non abbiamo necessariamente finito con gli Skywalker, che potrebbero sempre riapparire in un modo o nell'altro, ma per il momento sono arrivati a una conclusione".

Non ci resta che attendere impazienti l'arrivo di domani, 18 dicembre 2019, giorno dell'uscita in sala di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.