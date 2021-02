Star Wars, addio a Trisha Noble: fu la madre di Padmé in un importante film della saga

L'attrice di Star Wars Trisha Noble è morta: la notizia è emersa nelle scorse ore ma il decesso risalirebbe alla fine di gennaio, avvenuto a causa di complicazioni dovute al mesotelioma, un tipo di cancro causato dall'inalazione di fibre di amianto. Aveva 76 anni.

Per gli amanti della della cultura pop, la Noble era meglio conosciuta per aver interpretato Jobal Naberrie, la madre di Padmé Amidala (Natalie Portman).: inizialmente sarebbe dovuta apparire in Star Wars: L'Attacco dei Cloni, il secondo episodio della trilogia prequel scritta e diretta da George Lucas, ma il suo ruolo fu tagliato da quel film poco prima dell'uscita nelle sale. I fan di lunga dat della saga ricorderanno il suo debutto in Star Wars: Revenge of the Sith durante i funerali della moglie di Anakin Skywalker.

Nata come Patricia Noble, la star ha iniziato la sua carriera come cantante pop adolescente negli anni '60, apparendo in spettacoli australiani come Bandstand. La sua carriera di cantante ha avuto abbastanza successo da portarla alla vittoria del premio come miglior cantante femminile dell'anno nel 1961, cosa che le garantì un contratto discografico con la Columbia Records. Alla fine degli anni '60 assunse il nome d'arte di Trisha Noble e si trasferì negli Stati Uniti per iniziare una carriera nella recitazione. I suoi primi crediti televisivi includono The Mary Tyler Moore Show, Columbo e Buck Rogers.

