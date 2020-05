Star Wars, l'addio agrodolce di Mark Hamill a Luke Skywalker

Mark Hamill ha appeso la spada laser al chiodo dopo essere apparso in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e ora torna sulla questione definendo Episodio IX un addio "agrodolce".

Con un gioco di parole riferito al 4 maggio e all'espressione "May the force be with you", che ha caratterizzato tutta la sua carriera, l'attore ha voluto pubblicare un post su Twitter in cui scrive: "Che il nove possa essere un episodio agrodolce... sapendo che è stata l'ultima volta in cui ho interpretato Luke. #ByeByeSkywalker".

In aggiunta è presente un'immagine che lo ritrae come fantasma della Forza, la forma che ha assunto nell'ultimo film diretto da J.J. Abrams. Ora che The Rise of Skywalker è arrivato su Disney +, tutti hanno avuto la possibilità di salutare quello che è forse il Jedi più famoso della storia, e nel film non ha mancato di strizzare l'occhio ai fan più nostalgici.

Nonostante non sia stato sempre d'accordo con le scelte prese per questa nuova trilogia, Hamill rimarrà per sempre legato al personaggio, e ha voluto omaggiare episodio IX proprio il 9 maggio. Cosa ne pensate dell'addio dell'attore? Sarà davvero un addio definitivo? Intanto, grazie agli adattamenti letterari de L'ascesa di Skywalker, abbiamo scoperto la verità su Exegol e sulla figlia di Lando.