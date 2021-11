Star Wars, Adam Driver ricorda la sua unica esperienza al ComicCon: 'Spaventosa'

Mentre era impegnato nella promozione del suo ultimo film, House of Gucci di Ridley Scott, ad Adam Driver è stato chiesto di tornare a parlare della sua esperienza nel franchise di Star Wars e in particolare della sua unica partecipazione al Clmic-Con di San Diego dove è stato accolto dai numerosi fan. L'attore non ricorda con affetto l'episodio.

Graham Norton, noto conduttore televisivo britannico, ha chiesto inizialmente ad Adam Driver se gli fosse piaciuto andare per la prima volta al Comic-Con di San Diego, probabilmente la convention dedicata al mondo dei fumetti più grande al mondo, ma l'attore ha risposto con un secco "No". L'attore ha quindi argomentato meglio la sua risposto al Graham Norton Show: "Non conoscevo le regole del Comic-Con, sono arrivato in hotel alle 2 del mattino e mi dicevo: 'Forse domani andrò a prendermi un caffè' e gli altri mi dicevano: 'Oh no, non puoi andarti a prendere un caffè', così dicevo: 'Forse posso prendermi un caffè in hotel' e loro: 'No, non puoi prendere un caffè in hotel... e se vuoi andare in giro fuori mettiti una maschera così nessuno saprà chi sei'".

A quel punto Adam Driver non aveva ancora realizzato di essere diventato famoso e riconoscibile agli occhi dei fan e alla fama derivante dall'essere stato scelto nel cast di un franchise come quello di Star Wars.

"Ho aperto la finestra della mia stanza, perché ero rimasto dentro per 24 ore prima di quello che avremmo dovuto fare e in fondo al palazzo c'era una band che stava suonando a ripetizione il tema di Star Wars perché tutti noi del cast eravamo in quell'hotel. E' stato spaventoso. Ho visto cos'era. Voglio dire, è carino, ma non sono così ansioso di tornarci".

