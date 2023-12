Star Wars, Adam Driver ricorda una delle scene più tragiche della saga

Adam Driver è Kylo Ren nella nuova trilogia di Star Wars: l'attore è stato generalmente apprezzato nel ruolo del figlio di Han Solo e Leia Organa sebbene non ci sia mai stato un entusiasmo generale per la serie di film arrivati sul grande schermo a seguito dell'acquisto della Lucasfilm da parte di The Walt Disney Company.

Il ruolo di Kylo Ren (aka Ben Solo) ha portato con sé non pochi momenti difficili, sia per l'attore che da parte del pubblico che ha visto, seduto in sala, l'omicidio (o meglio il patricidio) di Han Solo per mano di Kylo Ren in Il Risveglio della Forza, primo capitolo della trilogia sequel: "John Williams non suonava in sottofondo, ed è stato molto emozionante girare con Harrison Ford - racconta Driver a Who's Talking to Chris Wallace? raccontando il momento in cui Kylo Ren uccide Han Solo - Harrison era così generoso e contemplativo. Per me, quello è stato un momento fantastico sul set, anche se giravamo la sua morte".

Un momento certamente tragico, un duro confronto padre-figlio soprattutto per Driver che si è sempre professato grande fan di Star Wars: tuttavia, l'attore ha saputo trasformare un momento così toccante in un'occasione di crescita personale grazie al confronto con Harrison Ford.

I dissapori tra Lucasfilm e J.J. Abrams in Il Risveglio della Forza riconducono a certe scelte di produzione messe in atto nella trilogia sequel. Ma è ora di lasciarsi il passato alle spalle con il nuovo film di Star Wars che vedrà protagonista Rey ben 15 anni dopo gli eventi di L'ascesa di Skywalker e Daisy Ridley già stuzzica i fan sulla nuova pellicola!