Star Wars: Adam Driver aveva pianificato il passato di Kylo Ren, ma è stato tolto dai film

Nel corso di una recente intervista sono trapelate alcune informazioni su Adam Driver: l'interprete di Kylo Ren, apparso nella trilogia sequel di Star Wars, ha rivelato di aver concepito un'intera backstory per il figlio di Han Solo e Leia Organa.

La produzione, però, ha scelto di non raccontare direttamente il passato del personaggio, che è stato trasmesso al pubblico esclusivamente attraverso la performance indimenticabile di Driver, considerato uno dei migliori attori della sua generazione.

Lev Grossman, autore di The Magicians, ha condiviso i retroscena della sua intervista in anteprima di Vanity Fair risalente al 2019: per l'articolo, realizzato intorno alla premiere di The Rise of Skywalker, Grossman ha parlato con l'intero cast e in queste ore ha rivelato ad Inverse di aver lasciato fuori qualcosa di grosso, ovvero i retroscena pensati da Adam Driver per Kylo Ren.

"Penso che probabilmente la cosa che mi mancava era questa: volevo vedere di più sull'infanzia di Kylo", ha detto Grossman a proposito dell'ultima trilogia di Star Wars. "Ho pensato che sarebbero tornati indietro per mostrarci di più sul perché è passato al lato oscuro. Lo stesso Adam Driver ha avuto molte idee interessanti sull'infanzia di Ben Solo. Lo sto dicendo, è una cosa che Adam mi ha rivelato: ha detto che sia Han Solo che Leia erano troppo assorbiti da loro stessi per prendersi cura di Ben, e per essere gli eroi che volevano essere il fatto di essere genitori passò in secondo piano. Tutte queste cose di cui mi ha parlato Adam nei film non sono state trattate, quindi penso che dobbiamo supporre che il piano di raccontare la sua infanzia sia stato scartato".

Vi ricordiamo che, dopo aver guadagnato la sua seconda nomination all'Oscar (la prima nella categoria come miglior attore) grazie alla sua interpretazione in Storia del matrimonio di Noah Baumbach, Adam Driver tornerà in The Last Duel di Ridley Scott, al fianco di Ben Affleck e Matt Damon, nonché in Annette di Leos Carax, che avrebbe dovuto debuttare a Cannes prima della cancellazione del festival e che include nel cast anche Marion Cotillard.