Star Wars, Adam Driver paragona il suo lavoro nella saga a quello per Marriage Story

Grande e piccolo, costoso o indipendente, il cinema è da sempre una cosa sola, e Adam Driver torna a dimostrarlo con un paragone che ai più può sembrare addirittura azzardato: quello fra il blockbuster Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker e il dramma Marriage Story.

L'attore, come forse saprete, vanta importanti ruoli sia nell'ultimo capitolo della saga degli Skywalker sequel scritto e diretto da J.J. Abrams, sia nell'opera di Netflix scritta e diretta da Noah Baumbach, che lo vede protagonista al fianco di (o contro) Scarlett Johansson.

"In un certo senso, Star Wars è un blockbuster così grande che uno potrebbe pensare pensare che sia privo di quelle conversazioni profonde fra regista e attore sul carattere del personaggio, ma non ho riscontrato queste grandi differenze nel processo creativo. Sono entrambi molto simili. Cerchi di rendere Star Wars personale come qualsiasi altra cosa, e anche grazie a J.J. e a Rian [Johnson, ndr], tutto si basava su quello. Bisogna prendere vari momenti e spezzarli tra una ripresa e l'altra sempre assicurandoti che tutto rimanga sincero. L'ovvia differenza è il ritmo sul set. Su un set di Star Wars, ci sono 50 persone che fanno tutti un lavoro individuale, che si tratti di effetti speciali o di spazzolare una foglia o aspirare via qualcosa. Ci sono così tanti altri pezzi in movimento che è quasi difficile trovare il tuo ritmo su quel set ... ma è solo più grande, non diverso."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai dietro le quinte sul duello fra Kylo Ren e Rey e alla nostra recensione di Marriage Story, che abbiamo visto in anteprima al Festival di Venezia.