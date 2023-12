Star Wars, Adam Driver non sarà più Kylo Ren: la conferma dell'attore

La trilogia sequel aveva dato natali e conclusione alla storia di Ben Solo/Kylo Ren, il cui arco narrativo sembrava in effetti irrimediabilmente esauritosi con la morte del personaggio di Adam Driver in Star Wars: Episodio IX: i fan più irriducibili speravano però comunque in un suo ritorno, almeno fino alle ultime dichiarazioni di Driver.

Mentre Star Wars si prepara a tornare al cinema sotto la supervisione di Dave Filoni, la star di Ferrari si trova infatti a rispondere a chi gli chiede di un suo possibile ritorno nei panni di Kylo Ren, magari come fantasma della Forza o, chissà, per qualche sequenza flashback: le speranze, però, sono state praticamente annullate dalle parole di Driver.

"Stanno facendo della roba, ma non con me. Io non lo farò più" ha spiegato l'attore durante la sua ultima ospitata al podcast Smartless, concludendo poi con un laconico "Sì" come risposta alla domanda sull'eventualità di ritenere definitivamente chiusa la sua esperienza nei panni di un personaggio che, al netto delle impietose critiche riservate alla trilogia sequel, era comunque riuscito a entrare nei cuori dei fan.

E voi, cosa ne pensate? Avreste preferito un ritorno di Kylo Ren nel futuro della saga o pensate che il suo percorso vada effettivamente interrotto qui? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate il resoconto degli ultimi annunci di Star Wars in termini di film e serie TV.