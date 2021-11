Star Wars, Adam Driver sui cimeli presi dal set: 'Uso il casco quando sono alla guida'

Mentre nei giorni scorsi è stato smentito un film su Boba Fett, i fan della galassia Star Wars aspettano la serie sul cacciatore di taglie riapparso nel franchise in The Mandalorian. Adam Driver, tra i protagonisti della serie sequel, è invece attualmente impegnato nella promozione del suo nuovo film, House of Gucci di Ridley Scott.

In una recente intervista con Ali Plumb di BBC Radio 1, l'attore ha parlato dei cimeli e degli oggetti di scena che, come molti suoi colleghi, porta a casa dai set dei suoi vari lavori al termine della produzione. Il discorso non poteva non cadere su Star Wars, e le parole di Adam Driver susciteranno di sicuro l'invidia di molti collezionisti.

"Ho un sacco di cose. Di sicuro ho un elmetto" ha raccontato l'interprete di Ben Solo / Kylo Ren. "In realtà ho due caschi, una spada laser [...] Il casco lo uso quando guido, per disorientare le persone" ha scherzato.

Adam Driver, che ha recentemente parlato anche del futuro di Kylo Ren, ha raccolto oggetti di scena anche al di fuori di Star Wars. "Per ogni film che faccio cerco di prendere qualcosa" ha continuato, rivelando di essere in possesso di cimeli relativi tra l'altro anche a I Morti non muoiono, Annette, The Last Duel. "Davvero, ho un sacco di cose. Faccio anche molte foto. tengo tutto in una stanza e rendo omaggio a me stesso per tutte le cose che ho fatto."

Dopo il suo ultimo film, invece, Adam Driver ha portato a casa "delle scarpe di Gucci. Pensavo di usarle, ma poi quando torni alla realtà pensi: Oh, queste non le indosserò."