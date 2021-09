Star Wars, ecco la nuova action figure Hasbro ispirata a RC-1138

L’ultima aggiunta nella gamma Hasbro alla linea The Black Series Gaming Greats è qui: RC-1138 è ispirato al videogioco Star Wars: Republic Commando, ed è conosciuto come "Boss", il leader della Delta Squad.

I preordini per questa figura di circa 15 cm sono iniziati sul sito americano di GameStop (in esclusiva) per $ 26,99 dollari con una data di uscita fissata per il 15 dicembre.



I fan e i collezionisti possono immaginare momenti emozionanti della galassia di Star Wars con questa nuova action figure ispirata al videogame Star Wars: Republic Commando. L’action figure ha braccia altamente snodabili e gambe completamente articolate, oltre alle decorazioni.



Star Wars: Republic Commando è stato rilasciato per la prima volta nel 2005 per entrambe le piattaforme Xbox e PC, ma è arrivato anche su Nintendo Switch e PlayStation 4 lo scorso aprile.



"Il caos è esploso in tutta la galassia", si legge in una presentazione ufficiale del gioco sparatutto tattico in prima persona di LucasArts. "Come leader di una squadra d'élite di Republic Commandos, la tua missione è infiltrarti, dominare e, infine, annientare il nemico. La tua squadra seguirà i tuoi ordini e la tua guida, lavorando insieme come una squadra - istintivamente, intelligentemente, istantaneamente. Tu sei il loro capo. Sono la tua arma."



Vi lasciamo con la nostra recensione di Star Wars: Republic Commando e gli ultimi aggiornamenti sulla serie spin-off Il Libro di Boba Fett.