Star Wars, l'abito da sposa di Billie Lourd rende omaggio alla Leila di Carrie Fisher

La morte di Carrie Fisher è stata un duro colpo per il mondo del cinema e non di meno per la sua famiglia e così, Billie Lourd nel giorno delle sue nozze ha voluto rendere omaggio proprio all'indimenticabile Principessa Leila.

L'attrice che ha convolata a giuste nozze con Austen Rydell lo scorso 12 marzo, ha indossato un principesco abito bianco con un'acconciatura che richiama in modo inconfondibile quella della celebre figlia di Anakin Skywalker nel franchise di Star Wars. La star di Scream Queen ed American Horror Story ha infatti deciso di realizzare una serie di trecce sul suo capo, proprio come quelle che Carrie Fisher era solita portare nei panni di Leila inoltre, proprio per ricordare questo iconico personaggio, ha indossato anche un anello blu con opale, pietra preferita della celebre Principessa della saga creata da George Lucas.

Billie Lourd non dimentica mai sua madre Carrie Fisher, e in più occasioni ha voluto ricordarla pubblicamente. Addirittura ha vestito lei stessa i panni della Principessa Leila in un flashback inserito in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Come sicuramente saprete, Billie Lourd appartiene ad una famiglia di artisti di grande importanza, infatti non solo è figlia di Carrie Fisher ma, è anche la nipote di Debbie Reynolds, straordinaria star del cinema che ha preso parte alla commedia musical Cantando sotto la pioggia.