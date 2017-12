Star Wars: "Abbiamo deciso di diventare VERI JEDI!" Strepitosa parodia dei RakaRaka!

E se Star Wars fosse ambientato nel parcheggio di un supermercato? Oppure proprio dentro al supermercato? Date un'occhiata alla favolosa parodia dei

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è a un passo dall'arrivare in sala e ora i @rakaraka, registi amatoriali che hanno un canale youtube dedicato, hanno postato online una parodia di Star Wars che è straordinaria! Gli effetti speciali sono degni di un film vero!



I Rakaraka, come da post sotto il video, hanno deciso di diventare Cavalieri Jedi! E hanno ambientato la loro epica battaglia con le spade laser indovinate dove? In un supermercato e fuori dal parcheggio del supermercato stesso! Oltre alle lightsaber colorate, ci sono Darth Maul e pure una specie di golf cart che spara contro i nostri eroi! E il gruppo non potrebbe essere più eterogeneo: c'è Pikachu, c'è Harry Potter, c'è Spider-Man...



Il video è fatto veramente bene, gli effetti speciali sono curati da Trash Panda e, nel momento in cui vi scriviamo, le visualizzazioni sono arrivate a più di un milione: 1,007,744 per la precisione!



Sinossi: "Star Wars - Gli Ultimi Jedi è il nuovo capitolo della saga di Guerre Stellari. Gli eroi del film Il Risveglio della Forza si uniranno alle leggende della galassia in un’epica avventura piena di scoperte legate agli antichi misteri della Forza e scioccanti rivelazioni sul passato."



Episodio VIII arriva in in sala in Italia a partire dal prossimo 13 dicembre! Siete tutti pronti?