Star Wars, A Disturbance in the Force è il documentario sul famigerato Holiday Special

Delle tante storie sull'universo di Star Wars, quella dell'Holiday Special è forse la più incredibile: l'episodio natalizio della saga di George Lucas è probabilmente uno dei prodotti audiovisivi più rinnegati di sempre, al punto da spingere il regista stesso a desiderare di distruggerne tutte le copie esistenti.

Una storia incredibile che ci verrà ora raccontata in maniera adeguatamente approfondita dal documentario A Disturbance in the Force: "Ci siamo sempre focalizzati su quanto l'Holiday Special fosse brutto, senza mai andare più a fondo. Il nostro film non sarà una presa in giro lunga 90 minuti, nessuno vuole guardare una cosa simile. Vogliamo scavare a fondo e, come con una cipolla, farvi scoprire di quanti strati inaspettati è composto l'Holiday Special" ha spiegato il regista Jeremy Coon.

Lo stesso Coon ha poi aggiunto: "Siamo anche riusciti a trovare un'intervista di Peter Mayhew mai pubblicata prima, oltre a più di 15 ore di audio di interviste registrate più di 20 anni fa con un sacco di persone che lavorarono all'Holiday Special. Le registrazioni riguardano anche alcune persone che sono morte tempo fa e a cui non pensavamo di riuscire a dar voce nel film".

Seguite il link in calce all'articolo per dare uno sguardo al trailer di A Disturbance in the Force. A proposito dei protagonisti dell'Holiday Special, intanto, ecco a quando risale il vero primo incontro tra Luke Skywalker e Boba Fett (che, ricordiamo, apparve la prima volta proprio nello speciale natalizio). Negli ultimi giorni, invece, abbiamo scoperto che a Lucas fu consigliato di non incentrare la trilogia prequel sul giovane Anakin Skywalker.