Star Wars 8: Mark Hamill spiega il rapporto tra Luke e Leia in Gli Ultimi Jedi

Alla fine diabbiamo visto, anche se solo brevemente. Naturalmente non è un segreto che la sua parte in Star Wars: Gli Ultimi Jedi sarà decisamente più incisiva, dovendo lui insegnare i segreti della Forza alla giovane. Ma incontrerà la sorellain questo nuovo capitolo?

Attenzione possibile Spoiler

Parlando con Entertainment Weekly, Mark Hamill ha discusso del legame di Luke con Leia e ha assicurato che la pellicola diretta da Rian Johnson ci darà qualche indizio su quale sia stato il rapporto tra i due fratelli negli anni successivi alla trilogia originale e avremo anche delle risposte riguardanti i motivi cha hanno spinto Luke ad autoesiliarsi:

"Luke desidera intensamente avere una grande famiglia, quella che si è creata nella trilogia originale, ma adesso è in un momento della sua vita e della storia in cui pare allontanarsi da tutto questo. La vera domanda da porsi è quale sia il motivo per cui lui non abbia risposto a Leia durante tutto il corso di Episodio VII. Ci sono un sacco di domande alle quali non posso rispondere ora, ma che troveranno soluzione in Gli Ultimi Jedi."

"Per Luke è molto importante sentirsi con i piedi per terra ed essere conscio di avere una famiglia. Lui ama profondamente la sorella. Voglio dire, io non riesco a separare Leia da Carrie e Mark da Luke in questo senso perché noi eravamo proprio come veri fratelli. Avevamo questo legame così forte, abbiamo fatto fuoco e fiamme ma anche dopo mesi e dopo anni, quando li rivedrete insieme sarà..."

Ora non vediamo davvero l'ora, che ne dite?

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è scritto e diretto dal regista Rian Johnson e il cast è composto da Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Laura Dern, Kelly Marie Tran e Benicio del Toro.

Star Wars Episodio VIII, al cinema a partire dal 13 dicembre.