Star Wars, per i 50 anni di Lucasfilm arriva il set Lego R2-D2

Mentre Disney lavora a delle vere spade laser da vendere al pubblico, i fan di Star Wars si trovano davanti a un nuovo, imperdibile pezzo da collezione. Grazie alla collaborazione con Lego, infatti, sta per sbarcare nei negozi una riproduzione in mattoncini dell'amatissimo androide R2-D2.

Si tratta di un set composto da 2.314 pezzi, rivolto quindi principalmente a un pubblico adulto, che sarà disponibile in esclusiva sul sito LEGO.com e nei Lego Store di tutto il mondo dal prossimo 1° maggio, e da luglio anche nei negozi di giocattoli, al prezzo di €199,99.

Come si può notare anche nelle immagini nella nostra gallery, il modello rispecchia dettagliatamente le caratteristiche di R2-D2, la sua gamba centrale retrattile, la sua testa rotante e il periscopio. Presenta anche alcuni componenti nascosti, come l’elsa di una spada laser celata in un vano segreto nella testa.

Intanto l'ultimo capitolo della saga cinematografica targata Lucasfilm, Star Wars IX ha fatto incetta di nomination ai Saturn Awards 2021, e la passione del pubblico a distanza di decenni dal primo film non è ancora sopita.

"Abbiamo avuto il piacere di creare centinaia di modelli ispirati a Star Wars negli ultimi due decenni" ha dichiarato Jens Kronvold Frederiksen, Creative Lead di LEGO Star Wars. "Mentre Lucasfilm celebra il suo 50° anniversario, ci è sembrato giusto sfidare noi stessi e spingerci ancora oltre ciò che è possibile fare con i mattoncini LEGO, ricreando uno dei personaggi preferiti dagli appassionati di Star Wars, con una ricchezza di dettagli mai visti prima. Siamo entusiasti del risultato e speriamo che i nostri fan si divertano a costruire il set tanto quanto noi ci siamo divertiti a progettarlo."