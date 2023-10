Star Wars: 5 scene che avrebbero cambiato la saga così come la conosciamo

Star Wars è una delle saghe fantascientifiche più famose della storia del cinema e George Lucas ha costruito uno degli imperi più influenti nella cultura pop contemporanea, in grado di appassionare generazioni di spettatori con film, serie tv, videogiochi e merchandising vario. Ma il franchise poteva essere differente?

Alcune sequenze di Star Wars sono state scartate per svariati motivi e alcune avrebbero paradossalmente potuto cambiare la saga per come la conosciamo oggi.



In L'ascesa di Skywalker c'è una scena in cui Kylo Ren (Adam Driver) avrebbe incontrato una creatura su Mustafar chiamata Eye of Webbish Bog che l'avrebbe indirizzato alle rovine di Darth Vader, cambiando completamente la nostra percezione da spettatori sull'evoluzione della narrazione.



Nel montaggio finale de Gli Ultimi Jedi non è stata inclusa una sequenza nella quale Capitan Phasma davanti al plotone degli Stormtrooper, reagisce prima di essere colpita a morte e si salva. Torniamo indietro alla prima trilogia con una scena eliminata nella quale Yoda - uno dei 5 grandi mentori della storia del cinema - convince Ben Kenobi (Alec Guinness) a non rivelare a Luke (Mark Hamill) che Darth Vader è in realtà suo padre.



Spostiamoci nuovamente alla trilogia sequel con una sequenza di Gli Ultimi Jedi in cui Luke piange la morte di Han Solo (Harrison Ford), inspiegabilmente cancellata dal montaggio finale. Infine, in La vendetta dei Sith, nella quale fu scartata un'intera sottotrama che avrebbe mostrato i tentativi di Bail Organa e Padmé Amidala (Natalie Portman) di impedire che la nuova Repubblica venisse rovesciata dal potente Palpatine.

Qualche giorno fa Guillermo del Toro ha parlato del film di Star Wars cancellato che lui stesso avrebbe dovuto dirigere.