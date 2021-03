Star Wars: 5 grandi scene per capire l'Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor

L'Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor è un personaggio in continua evoluzione: da giovanissimo padawan di Qui-Gon, la saga ci dà modo di seguire la sua crescita come jedi e come uomo, fino all'epilogo che tutti conosciamo. Ma quali sono i momenti più importanti del nostro nel corso dei primi tre film di Star Wars?

La nostra classifica non può che aprirsi con il primo, vero momento in cui Obi-Wan dà prova del suo valore, vale a dire il duello con Darth Maul sul finale di Episodio I: quando il nostro prende in mano le redini dello scontro, riuscendo a sconfiggere il suo avversario e soprattutto il dolore derivato dalla morte di Qui-Gon, capiamo per la prima volta di avere di fronte un personaggio fuori dal comune.

Facciamo dunque un passo avanti e arriviamo ad altri due scontri fondamentali: quello contro Jango Fett, in Episodio II, e quello contro il Generale Grievous e le sue quattro spade laser in Episodio III, entrambi momenti fondamentali per la crescita delle abilità del nostro Obi-Wan.

Gli ultimi due momenti sono ovviamente tra i più dolorosi dell'intera saga: il primo è quello in cui vediamo Obi-Wan avere la conferma del tradimento di Anakin tramite le registrazioni dei sistemi di sicurezza, mentre l'ultimo è, inevitabilmente, il terribile duello su Mustafar in cui il personaggio di Ewan McGregor si vede costretto a scontrarsi per la prima volta con quello che una volta era per lui come un fratello, in una delle scene più epiche e drammatiche dell'intera saga.

Quali di queste scene avete preferito? Fateci sapere la vostra nei commenti! A proposito di duelli, intanto, ecco chi vincerebbe secondo noi in uno scontro tra Darth Vader e Yoda.