Star Wars, 5 elementi della saga presenti solo nell'Universo Espanso

Ben prima che MCU e simili dessero il via alla voglia collettiva di universi condivisi, l'Universo Espanso di Star Wars si dava da fare anticipando i tempi: composto da ogni genere di media, dai fumetti ai videogiochi, il franchise ha ormai valicato da anni i confini del solo grande schermo, regalandoci spesso delle vere perle.

Di momenti epici l'Universo Espanso starwarsiano ce ne ha offerti parecchi: il primo a venirci in mente è lo scontro che nessuno avrebbe immaginato ma che tutti abbiamo sognato dopo Episodio I, vale a dire quello tra Darth Vader e Darth Maul, uno dei momenti topici immediatamente successivi alla resurrezione del villain dal volto rosso.

A proposito di scontri, anche quello tra Darth Vader e Boba Fett merita sicuramente una menzione: anche in questo caso siamo nell'ambito della carta stampata, precisamente nel quarto numero di Boba Fett: Enemy of the Empire; a proposito di Boba Fett, perché non ricordare l'antologia Tales from Jabba's Palace, che ci racconta finalmente nel dettaglio il modo in cui il nostro cacciatore di taglie preferito riuscì a sfuggire al Sarlacc.

Chi di voi, invece, ha mai sentito parlare di Beldorion? Apparso nel romanzo Planet of Twilight, si tratta di... Un cavaliere Jedi Hutt! Sorprendente? Quasi quanto l'esistenza di Skippy (aka R5-D4), un droide sensibile alla Forza apparso per la prima volta nel primo numero di Star Wars Tales. Conoscevate questi eventi e questi personaggi? Fatecelo sapere nei commenti! Universo Espanso a parte, intanto, ecco alcune idee di George Lucas mai apparse in Star Wars.