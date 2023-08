Star Wars: 5 dettagli che anticipavano la trilogia prequel già negli anni '70

La serie prequel di Star Wars, prodotta a cavallo tra gli anni '90 del ventesimo secolo e gli anni '00 del ventunesimo, era già nei pensieri di George Lucas da parecchio tempo, ben prima della comparsa al cinema della trilogia originale, che debuttò sul grande schermo nel 1977 con il primo film, Una nuova speranza.

Scopriamo cinque dettagli che hanno anticipato la produzione della trilogia prequel. Innanzitutto, le due idee sulla caduta della Repubblica e l'ascesa di un Imperatore, sono i primi dettagli che emergono già negli anni '70. Argomenti che il giovane George Lucas aveva già ben in mente e furono scritti ben prima del debutto della trilogia madre.

Il secondo dettaglio è il riferimento alla trasformazione di Anakin Skywalker in Darth Vader. La scelta di raccontare il percorso che portò il padawan di Obi-Wan Kenobi a diventare uno dei Sith più potenti di tutti i tempi trapelò già in una conferenza del 1981.



Il terzo dettaglio sono le parole di George Lucas sulla costruzione della backstory di Darth Vader. Come ammesso dallo stesso George Lucas, per poter raccontare le vicende di Luke Skywalker nella trilogia originale era importante comprendere la storia di Darth Vader:"Per rendere coerente la storia di Luke dovevo sapere da dove provenissero l'Impero e Darth Vader" dichiarò. Su Everyeye trovate il nostro approfondimento su Darth Vader, uno dei villain maggiormente amati nella storia del cinema.



Il quarto dettaglio è il nome originario del protagonista: Annikin Starkiller. Era il nome del protagonista giovane nella prima stesura del 1974, poi modificata nel 1975. Annikin divenne il padre di Luke, un contadino e Darth Vader fu scelto come antagonista principale. Alla fine il personaggio di Annikin venne eliminato (ma il suo nome è molto simile ad Anakin, che verrà scelto come nome del padre di Luke, successivamente Darth Vader), in favore di Ben Kenobi, mentore di Luke.

Il mese scorso Christopher Nolan ha criticato Hollywood e ha preso come esempio proprio la saga di Star Wars.