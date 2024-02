Star Wars, 25 anni dopo Hayden Christensen ricrea QUELL'iconica foto di Anakin Skywalker!

Star Wars - La Minaccia Fantasma ha presentato l’origin story di uno dei villain più amati della storia del cinema mettendo in scena i primi anni di vita del giovane Anakin, la cui trasformazione è al centro della trilogia prequel e della promozione del primo film. Hayden Christensen ed Empire hanno reso omaggio allo storico poster del film.

Dopo aver riportato le parole di difesa di Liam Neeson nei confronti del Jar Jar Binks di Star Wars - La Minaccia Fantasma, torniamo ad occuparci della saga creata da George Lucas per parlare delle celebrazioni relative al venticinquesimo anniversario di Episodio I e in particolare della riproposizione firmata Empire dell’iconica immagine che ritraeva un Anakin su cui incombeva la tetra ombra di Darth Vader.

La foto fa parte di uno speciale dedicato dalla rivista specializzata al primo film della trilogia prequel e al franchise acquisito da Disney che comprende anche una sentita intervista all’attore canadese: “Il viaggio che ho fatto con Star Wars negli ultimi 20 e più anni… è stata una corsa sfrenata, e il cui in cui siamo ora è davvero significativo per me. Penso che i film della trilogia prequel abbiano retto bene alla prova del tempo. È una sorta rivincita per il lavoro che abbiamo fatto. Tutti coloro che hanno lavorato a quei film pensavano di far parte di qualcosa di speciale. Volevamo tutti fare il nostro lavoro al meglio e ci tenevamo molto. Quindi, vedere la risposta dei fan oggi è molto bello”.

Christensen ha anche parlato della scena in cui Anakin stermina tutti i giovani Jedi: “Si è parlato molto del fatto che avremmo fatto quella scena e sono felice che George l’abbia fatta. È stata una mossa coraggiosa. Ed è scioccante. I ragazzi non pensano a quella scena quando mi incontrano. Non c’è paura o intimidazione. Sono solo entusiasti di incontrare Anakin”.

In attesa di scoprire cosa riserverà il futuro alla saga, vi lasciamo alla foto omaggio del poster promozionale e alle parole di George Lucas a proposito di una delle scelte più odiate dal pubblico di Star Wars - La Minaccia Fantasma.