Star Wars, quali sono i 10 momenti più strazianti del franchise? Ce lo dice Reddit

Sebbene qualche fan dica che l'intera Trilogia sequel è da annoverare tra i momenti più strazianti del franchise di Star Wars, Reddit ha stilato una classifica delle situazioni più strappalacrime che nel corso dei vari film hanno infranto i cuori degli appassionati della Galassia lontana lontana.

Gli utenti del social di aggregazione hanno posto al decimo posto il massacro di Anakin compiuto ai danni Predoni Tusken avvenuto nel corso de L'Attacco dei Cloni. Secondo molti questa è una pietra miliare della sua trasformazione in un signore dei Sith, perchè mostra tutta la sua cruda brutalità. Subito dopo si posiziona l'esecuzione dell'Ordine 66, uno dei momenti più letali nella storia di Star Wars, soprattutto quello in cui viene mostrato Anakin che uccide i giovani al Tempio Jedi.

All'ottavo posto troviamo poi il momento in cui quello che sta per diventare Darth Vader si trova dinnanzi alla tomba di sua madre e pronuncia le parole: "Non sono stato abbastanza forte per salvarti mamma". Subito dopo poi si posiziona il momento che ha fatto davvero commuovere ogni fan di Star Wars che si rispetti e cioè la morte di Yoda. Come non citare poi la straziante morte del Rancor avvenuta per mano di Luke Skywalker che ha gettato Malakili nella disperazione più totale.

Secondo gli utenti di Reddit al quinto posto si posiziona l'addio di Obi-Wan a Anakin su Coruscant. Il personaggio interpretato da Ewan McGregor è ormai consapevole del destino del suo vecchio amico e il loro rapporto è destinato a frantumarsi per sempre. Al quarto posto troviamo poi il Darth Vader perso tra i suoi pensieri alla fine de L'Impero colpisce ancora. É innegabile che si tratti di un villain, ma in quel è anche un padre e non si fare a meno di sottolineare il forte legame che in quel momento sente con Luke.

Sul gradino più basso del podio si posizionanp poi le ultime parole di Obi-Wan ad Anakin ne La vendetta dei Sithe cioè: "Eri mio fratello, Anakin. Ti volevo bene". Al secondo posto troviamo poi la morte dell'Ewok nella battaglia di Endor e infine, in testa alla classifica non avrebbe potuto esserci la morte di Darth Vader e quel commovente dialogo con suo figlio Luke.

Siete d'accordo con questa lista dei 10 momenti più strazianti di Star Wars? Diteci la vostra nei commenti.