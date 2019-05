Star War IX, per Daisy Ridley il trailer riassume tutta la forza di Rey

Mentre è stato rivelato che Star Wars IX mostrerà l'ultima battaglia fra Jedi e Sith, la protagonista Daisy Ridley ha discusso un aspetto che ha particolarmente amato del trailer del film di J.J. Abrams.

Al di là di tutte le teorie su ciò che vedremo ne L'Ascesa di Skywalker e il ruolo che Rey avrà nell'opera, infatti, per la Ridley il filmato promozionale mandato online dalla Lucasfilm riassume in maniera perfetta il senso del suo personaggio.

"Credo che l'inquadratura iniziale del trailer sia particolarmente bella, perché sostanzialmente è una sorta di rappresentazione visiva di dove si trova Rey in questo momento della sua vita: fiduciosa, calma, meno spaventata ... È ancora travolta da ciò che sta accadendo, ma in un modo diverso. Adesso sembra di aver capito di essere nel posto giusto, come se ci fosse una sorta di inevitabilità in ciò che le accade. Come se avesse accettato che il suo viaggio potrebbe avere uno scopo preciso."

Quando Rey è stata introdotta in The Force Awakens, ha dovuto scoprire i suoi poteri e iniziare a comprenderli, sviluppando un legame con Kylo Ren ne Gli Ultimi Jedi e scoprendosi molto più forte di quanto inizialmente avesse pensato. Dopo aver trovato il suo posto tra i ranghi della Resistenza, quale pensate che sarà il suo obiettivo in Episodio IX? Come al solito, ditecelo nei commenti.

