Star Trek, Zachary Quinto sui nuovi progetti del franchise: 'Non so cosa stia succedendo'

Nei giorni scorsi abbiamo appreso dei piani di Paramount Pictures di produrre un nuovo film ambientato nell'universo di Star Trek prodotto da J.J. Abrams, ma cosa ne sarà del franchise con protagonisti Zachary Quinto e Chris Pine? Sentiamo cos'ha avuto da dire in merito l'interprete di Spock.

A quanto pare, tra i diversi progetti di Star Trek in sviluppo per il grande schermo, come il film di Quentin Tarantino e la pellicola targata Noah Hawley, Paramount ha scelto di procedere con... Nessuno di questi.

Sarà infatti un nuovo lungometraggio scritto dalla sceneggiatrice Kalinda Vazquez (Star Trek: Discovery, Once Upon A Time) e prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams ad andare avanti per il momento e ad accaparrarsi (probabilmente, non è ancora confermato che sia proprio quello) la slot di Star Trek del 9 giugno 2023 nel calendario degli Studios.

Intanto, continuano a non esserci novità su un possibile sequel della trilogia con Zachary Quinto e Chris Pine, tanto che solo quattro giorni prima degli spostamenti di calendario per la major, l'interprete di Spock raccontava a Pop Culture:"Onestamente, non ho proprio idea di quel che stia succedendo con Star Trek. Ma c'è grande affetto tra di noi, e abbiamo tutti amato lavorare ai film, e sono certo che se dovesse capitare l'occasione e i nostri calendari fossero compatibili, non ci penseremmo due volte a saltare a bordo (perdonatemi il gioco di parole)".

E ha continuato, aggiungendo: "Ma non so nulla. È tutto nelle mani di altre persone. Quel che posso dirvi e che personalmente, ormai mi sono rassegnato in termini di aspettative, ma non si sa mai. A volte alcune cose riescono davvero a sorprenderti, e in tempi come questi, non si può mai dire. Sarebbe divertente se accadesse".



Voi quale film di Star Trek vorreste vedere al cinema? Fateci sapere nei commenti.