Star Trek, Zachary Quinto non ha idea quando o se tornerà ad interpretare Spock

Nelle scorse settimane è stato confermato ufficialmente che Chris Hemsworth non tornerà in Star Trek 4, ma a questo punto non è dato sapere neppure se uno Star Trek 4 si farà mai.

Nel corso di una recente intervista con Vulture, Zachary Quinto ha parlato dello stato del franchise specificando che non ha idea di quando e se un nuovo film entrerà mai in produzione.

"Ad un certo punto so che ci sono state tre diverse sceneggiature in giro, ma al momento non so cosa stia succedendo, sto ancora cercando di capire quale sarà il futuro e soprattutto se ce ne sarà uno. Sono felicissimo che il franchise abbia preso vita continuando con Star Trek: Discovery, e la mia speranza è che anche noi potremo tornare a interpretare i nostri ruoli. Per il momento non è chiaro se succederà o meno."

Insomma dopo un'accelerata iniziale, la saga (ri)creata da J.J. Abrams nel 2009 ha avuto altre due iterazioni, con Into The Darkness (nel 2013, sempre per la regia di Abrams) e Beyond (nel 2016, diretto da Justin Lin), ma adesso sembra aver tirato il freno a mano: per il momento il progetto più concreto sembra essere lo spin-off di Star Trek scritto da Quentin Tarantino, con l'autore di Pulp Fiction in persona che ha confermato recentemente di aver completato la sceneggiatura.

