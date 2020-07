Star Trek: William Shatner vuole Chris Pine a interpretarlo in un film a lui dedicato

Durante una sua breve apparizione durante il video panel al GalaxyCon, William Shatner ha avuto modo di rivelare il nome dell'attore che a suo avviso sarebbe perfetto per interpretarlo in un eventuale biopic dedicato alla sua vita e alla sua carriera, e si tratta dell'amico e collega Chris Pine (Wonder Woman, Star Trek).

In merito, dopo aver respinto l'istinto di voler girare lui stesso un film sulla sua vita, Shatner ha risposto: "Non lo so, onestamente. Chris Pine? Voglio dire, perché non dovrebbe interpretarmi? È un ragazzo pieno di talento e di bell'aspetto". L'attore non lo ha detto, ma come sappiamo Chris Pine è anche protagonista del nuovo corso cinematografico di Star Trek, in cui ha interpretato proprio il Capitano Kirk, ruolo che ha reso famoso Shatner negli anni '60.



L'attore ha smesso di interpretare Kirk dopo la morte del personaggio in Star Trek Generations, e di recente ha però ammesso che prenderebbe in considerazione l'idea di riprendere quei panni se ci fosse un modo valido e sensato per farlo: "Se lo scrivessero e avesse un senso, mi piacerebbe molto interpretarlo di nuovo. Ma deve essere un buon ruolo: tornare solo per mostrare la mia faccia in un cameo o cose del genere non mi interessa".



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.



Vi lasciamo alla recensione di Star Trek Beyond.