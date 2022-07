Star Trek The Motion Picture: la director's cut in 4K in uscita è bella da non credere!

Traccia la rotta per l'ultima frontiera con Star Trek: The Motion Picture—The Director’s Edition, la versione restaurata e rimasterizzata del famoso film della saga edito in 4K Ultra HD e Blu-ray con un bonus disc in Blu-Ray con contenuti speciali inediti e storici.

In arrivo il 5 settembre 2022 e pubblicata in una Collector's Edition intitolata "The Complete Adventure", questa speciale edizione da collezione (di cui potete trovare una foto in calce all'articolo) include la nuova Director's Edition in lingua originale con sottotitoli in italiano in 4K Ultra HD e Blu-Ray, la versione cinematografica del 1979 in 4K Ultra HD e Blu-Ray – con audio italiano presente solo nel disco Blu-ray – e oltre 4 ore di contenuti bonus in Blu-Ray. Inoltre, per impreziosire ancora di più il cofanetto, Koch Media si è impegnata per offrire un prodotto unico ai fan della saga e ai collezionisti, localizzando in italiano il packaging esterno, l’intero artbook fotografico al suo interno e l’introduzione del regista Robert Wise contenuta nel mediabook.

“The Complete Adventure” sarà disponibile in esclusiva su Fan Factory in un numero limitato di copie, dunque affrettatevi!

Pubblicato originariamente nel 1979, Star Trek: The Motion Picture è stato il quarto film con il maggior incasso dell'anno e ha ottenuto tre nomination agli Oscar per i Migliori Effetti Visivi, la Migliore Scenografia e la Migliore Musica e Colonna Sonora Originale. Il film ha spinto e lanciato con successo il franchise di Star Trek oltre la serie televisiva originale, nonostante sia stato portato frettolosamente nelle sale cinematografiche con effetti speciali incompleti e scelte di montaggio forzate. Per questo motivo, nel 2001, il regista Robert Wise è tornato a lavorare sul film per perfezionarlo, pubblicando il suo director's cut per la prima volta su formato DVD: questa nuova versione in 4K rappresenta il debutto della versione di Robert Wise nel campo dell'alta definizione, impreziosita dall'4K Ultra HD con Dolby Vision high dynamic range e con una nuova colonna sonora Dolby Atmos per un audio più coinvolgente.

Per altre notizie sul franchise, vi ricordiamo che Star Trek Picard 3 sarà l ultima stagione dell'apprezzata nuova serie con protagonista Patrick Stewart.