Lo Star Trek di Tarantino sarà ambientato nella 'timeline di Chris Pine'

Dopo le sorprendenti dichiarazioni su Kill Bill vol. 3, Quentin Tarantino torna a informarci su uno dei suoi prossimi progetti più attesi. Ospite a al podcast di Happy Sad Confused, infatti, il regista ha rivelato quando sarà ambientato il suo ormai attesissimo film di Star Trek.

"All'inzio era un'idea poi ne abbiamo parlato e abbiamo assunto Mark Smith, che ha fatto The Revenant, per scrivere la sceneggiatura" ha spiegato Tarantino. "Non so quanto posso rivelare. L'unica cosa che posso dirvi è che avrà a che fare con la timeline di Chris Pine. Ora, io non ho capito molto bene, JJ Abrams e il mio montatore non sono riusciti a spiegarmelo... riguardo qualcosa che è successo nel primo film e che avrebbe cancellato tutto. Io non me la bevo. Non mi piace. Io voglio che tutti gli eventi della serie siano successi, semplicemente non sono ancora accaduti. No, Benedict Cumberbatch o come si chiama non è Khan, ok? Khan è Khan. E a JJ ho detto che non lo capisco, che non mi piace. E lui mi ha risposto 'Ignoralo! Non piace a nessuno. Non lo capisco. Fai come vuoi tu. Se vuoi che sia accaduto tutto come nella serie, fai pure."

Tarantino a quanto pare ha apprezzato i nuovi Star Trek proprio per come si sono legati alla serie principale: "La ragione per cui sono rimasto intrigato dalla versione di JJ Abrams è perché credo che Chris Pine abbia svolto un ottimo lavoro non solo per interpretare il Capitano Kirk, ma per interpretare il Capitano di William Shatner - è William Shatner. Non è semplicemente un altro, è il Capitano di William Shatner. Kirk. E Zachary Quinto è letteralmente quello di Leonard Nimoy - perché sono insieme nella stessa scena - lui è Spock. Sono andati alla grande."

Il regista a breve tornerà nelle sale americane con C'era una volta a Hollywood, film in arrivo in Italia il 19 settembre, e proprio di recente ha definito il suo Star Trek come un Pulp Fiction nello spazio.

