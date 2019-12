Niente Star Trek per Tarantino? A quanto pare vorrebbe girare un ultimo film più piccolo

Si è dibattuto a lungo sul fatto che Quentin Tarantino possa o meno dirigere il film di Star Trek da lui stesso ideato, prima o dopo un eventuale Kill Bill Vol. 3, ma in una recente intervista ai microfoni di Consequence of Sound il regista del Tennessee ha messo in dubbio una sua partecipazione al progetto dietro la macchina da presa.

Come sappiamo (e più volte da lui ripetuto), il decimo film di Quentin Tarantino sarà anche l'ultimo da regista della sua carriera, che proseguirà poi come sceneggiatore di cinema e teatro, romanziere e chissà che altro. Questo significa che dopo l'eccezionale C'era una volta a Hollywood, al cineasta resta soltanto un film da girare, il che rende la scelta non facile.



Parlando proprio di questa decisione, il regista ha spiegato: "Penso di essere in fase d'allontanamento da Star Trek", aggiungendo anche di non aver avuto nessuna discussione ufficiale con la Paramount Pictures in merito a un suo eventuale coinvolgimento alla regia. A quanto pare avrebbe dato gli ultimi ritocchi allo script, avanzando qualche idea interessante, per poi convincersi di non voler dirigere Star Trek come suo decimo film.



Ha detto Tarantino: "In modo decisamente curioso, sembra quasi che C'era una volta Hollywood sia stato recepito come mio ultimo film. Allora ho deciso di scrollarmi di dosso la pressione nell'uscirmene con queste dichiarazioni da grande violà. Intendo dire che c'è stato un momento in cui, scrivendo, ho pensato 'dovrei ritirarmi adesso? dovrei fare altro? È questo il mio decimo flm?'. No no, non sono mica Galactus che posso fermare l'allineamento dei pianeti. Però è stato liberatorio. Voglio dire, non ho davvero idea di quale sarà la storia del prossimo film. Non ne ho proprio idea".



Il regista ha poi aggiunto: "Una delle più grandi cose fatte con C'era una volta a Hollywood è stata quella di darmi la sensazione di aver fatto la mia grande dichiarazione su Hollywood, dove c'è l'accumulo di un'intera carriera, di ogni mio interesse e della mia filmografia. Se pensiamo ai film come dei box sistemati sopra a un treno, raccontano tutti una sola storia. Bene, questo è il climax, quindi ora posso vedere il mio decimo film come qualcosa di più piccolo".



Tarantino ha poi ribadito di vedere il suo film conclusivo come una sorta di "epilogo" della sua carriera piuttosto che come un climax: "Sapete, come una nota d'autore. E vi anticipo che potrei avere un'idea davvero grande. Ma in questo momento la prospettiva di avere un pubblico ridotto e piccolo è davvero allettante, per me".



Cosa ne pensate? Vi lasciamo alla classifica dei 10 migliori film del decennio, dove compare anche il suo C'era una volta a Hollywood.