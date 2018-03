Star Trek, Simon Pegg sul possibile film di Tarantino: "Potrebbe non essere Rated R"

Cominciano a circolare sempre più commenti in merito alla possibilità chescriva davvero un quarto capitolo die ora arriva anche il parere di

L’attore, noto per le sue numerose collaborazioni con Edgar Wright, per essere parte del cast degli ultimi Mission: Impossible con Tom Cruise e per ricoprire il ruolo di Scotty nella saga reboot di Star Trek, ha espresso la sua opinione in merito al possibile nuovo film scritto da Tarantino, che stando alle ultime voci potrebbe addirittura essere Rated R, ovvero vietato ai minori non accompagnati.

“Non credo che [Quentin Tarantino] abbia scritto una sceneggiatura di Star Trek vietata ai minori. Credo che quello che sia successo sia questo: Quentin è andato da J.J. Abrams e gli ha raccontato un’idea per un film di Star Trek che aveva da tempo. Ricordo che ce ne parlò molto tempo fa. Penso l’abbia detto a me e anche ad Edgar [Wright] tempo fa. Credo che adesso l’abbia raccontata a J.J. e lui sta considerando l’idea di realizzarla, di scriverla. Abbiamo ricevuto un’email che diceva: ‘Indovina? Indovina che venuto in ufficio l’altro giorno?’. Non so altro riguardo a chi sia coinvolto oltre loro, quindi non ci resta che aspettare”.

In precedenza, anche Karl Urban, William Shatner, Patrick Stewart e Chris Hemsworth avevano commentato l’idea di uno Star Trek 4 scritto da Tarantino.