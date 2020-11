Star Trek, Simon Pegg parla della sua lite con Tarantino: 'Ci abbiamo riso su'

Circa un anno fa, Simon Pegg e Quentin Tarantino hanno avuto un acceso battibecco a distanza circa il futuro del franchise di Star Trek, per il quale il regista aveva manifestato interesse a dirigere un film Rated R alla sua maniera, che decantasse il suo sconfinato amore per la serie. Ma Pegg non la pensava allo stesso modo...

In sostanza, nelle sue ultime dichiarazioni Tarantino lasciava intendere che Pegg avesse reagito in maniera infastidita circa la sua idea di come portare avanti Star Trek, ma in una recente intervista lo stesso Pegg ha ammesso che non era sua intenzione e di essere stato frainteso dal regista.

"Ho semplicemente detto l'opposto di quello che poi la gente ha pensato avessi detto. Poi ho sentito che Tarantino era furioso con me! Non ho mai letto il suo trattamento di Stark Trek, ma avevo sentito che era molto 'Tarantino che fa Star Trek', sapete? Ed è tutto quello che si può sperare di vedere".

Pegg ha quindi aggiunto di aver effettivamente incontrato Tarantino durante un evento lo scorso anno e che i due si sono immediatamente chiariti: "Ho visto Tarantino a un evento dedicato a C'era una volta a... Hollywood e gli dicevo: 'Non sei arrabbiato con me giusto?' e lui: 'No, amico, no! La stampa ha ingigantito pesantemente tutto quanto'".

Infine, Pegg ha aggiunto ricordando come questa disputa inventata tra lui e Tarantino in realtà precede Star Trek e risale a quando una volta il regista ingaggiò Pegg per un suo film: "Ho dovuto abbandonare il film perché mi ero impegnato in precedenza in qualcos'altro. Mi si è spezzato il cuore quella settimana perché ho dovuto scegliere tra Tarantino e Steven Spielberg [per il film Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno].