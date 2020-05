Star Trek, Simon Pegg incerto sul futuro: il pubblico preferisce i film della Marvel

Nel corso di una recente intervista con Collider, l'attore Simon Pegg ha parlato del futuro della saga di Star Trek gettando una lunga ombra sulla possibilità di un nuovo capitolo cinematografico per il franchise reboot di JJ Abrams.

"Siamo ancora tutti sotto contatto, anzi l'altro giorno ci siamo sentiti per email noi del cast, come stiamo e roba del genere", ha detto l'attore. "Ma nessuno di noi ha bussato alla porta della Paramount dicendo: 'Ehi, quando faremo il nuovo film?' Se saranno loro a dirci che vogliono fare un altro capitolo, sono sicuro che tutti i membri del cast vorranno cogliere l'occasione. Mi mancano quei ragazzi e adoro fare quei film. Ma non lo so. Si è parlato del progetto di Noah Hawley e forse accadrà, ma non ne so nulla."

Pegg ha continuato dicendo che l'interesse del pubblico per Star Trek potrebbe essere passato, dato che oggi tutti preferiscono i film della Marvel.

"Il fatto è che oggi l'appeal di Star Trek è leggermente più di nicchia rispetto a quello dei film Marvel, che fanno enormi incassi e che suscitano l'interesse delle persone, e lo fanno incredibilmente bene. Penso che Star Trek sia diventato qualcosa di nicchia, quindi non è in grado di raggiungere i numeri della Marvel. Forse la cosa più ovvia sarebbe andare in un'altra direzione, non optare per quei film così grossi e cercare di realizzare dei film un po' più contenuti simili a quelli della serie originale. Sarebbe una cosa brillante da fare."

