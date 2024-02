Star Trek, lo showrunner di Picard: 'Ucciderei per avere Nicolas Cage'

Nicolas Cage ha espresso il suo desiderio di prendere parte a Star Trek. Una dichiarazione che non è passata inosservata a Terry Matalas.

Per lo show-runner di Star Trek: Picard, un eventuale ingresso di Cage a bordo dell'Enterprise non dovrebbe essere in alcun modo escluso. Dopo averlo fermato sul red carpet dei Saturn Awards, ScreenRant ha chiesto all'autore se reputasse probabile una partecipazione di Nicolas Cage a Star Trek 4.

"Non ne ho idea, ma so che ucciderei per una cosa del genere. Voglio dire, sarebbe grandioso... in tutti i sensi!", ha risposto Matalas, il quale a quanto pare avrebbe già in mente la tipologia di ruolo da affidare alla star. "In un certo senso, vorrei fare di lui un cattivo. Sì, sarebbe straordinario. Star Trek è noto per i suoi cattivi interessanti, ricchi e sopra le righe. Vederlo mangiarsi la scena a bordo di un'astronave sarebbe proprio spettacolare.", ha affermato il regista e sceneggiatore, aggiungendo ulteriori dettagli alla sua "visione" e specificando però che gli piacerebbe che la star apparisse sul ponte di un'astronave aliena.

Certo, Cage sognava il ponte dell'Enterprise, ma anche quella di Matalas potrebbe essere un'idea interessante. Intanto, poco tempo fa, sono emersi nuovi dettagli su Star Trek 4: un progetto a lungo sognato dai fan e per molto tempo avvolto dall'incertezza. Molti dubbi non sono stati ancora fugati, come i nomi degli attori che comporranno il cast. Chi lo sa, magari tra questi vedremo proprio quello di Nicholas Cage.