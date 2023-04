Star Trek: Section 31, le star di Picard celebrano il ritorno di Michelle Yeoh nella saga

Dopo l'annuncio di Section 31 con Michelle Yeoh, il team di Star Trek: Picard ha celebrato il ritorno dell'attrice di True Legend, Guardiani della Galassia Vol. 2 e Everything Everywhere All at Once all'interno della celebre saga fantascientifica.

Così ha dichiarato Jonathan Frakes, interprete del comandante William Riker: "È davvero un ottimo momento per riavere Michelle Yeoh in famiglia, ho avuto il privilegio di lavorare molte volte con lei in Discovery. È una persona speciale, un'attrice di grande talento. Quindi l'idea di averla sul set di Section 31 è un vero affare".

Da parte sua, questo è stato il commento di Yeoh, vincitrice del Premio Oscar 2023 come miglior attrice per Everything Everywhere All at Once: "Sono più che entusiasta di tornare nella mia famiglia di Star Trek e a interpretare il ruolo che ho amato per così tanto tempo. Section 31 è un prodotto che sento vicino e molto caro fin da quando ho iniziato il mio viaggio nei panni di Philippa nell'era d'oro di Star Trek". Ha inoltre aggiunto: "Vederla finalmente il suo momento di gloria è un sogno che si avvera, mostrando l'incredibile potere di non arrendersi mai ai propri sogni. Non vedo l'ora di condividere tutto ciò che ho in serbo per te, e, fino ad allora: vivi a lungo e prospera (a meno che l'imperatrice Georgiou non decreti diversamente!)" ha infine concluso con una nota di ironia.

Di certo, la qualità del franchise non accenna a diminuire: la stagione 3 di Star Trek: Picard ha ottenuto il 100% su Rotten Tomatoes.