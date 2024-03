Star Trek Section 31: primo sguardo al nuovo film della saga con Michelle Yeoh

Oltre alle ultime grosse novità su Star Trek 4, che sarà il capitolo finale della saga reboot con Chris Pine, in queste ore Paramount ha anche svelato la prima immagine ufficiale del nuovo film Star Trek: Section 31.

L'immagine, condivisa in esclusiva da Variety e disponibile in calce all'articolo, mostra l'attrice premio Oscar Michelle Yeoh nei panni dell'Imperatrice Philippa Georgiou, il personaggio che la star de La tigre e Il dragone e Everything Everywhere all at once ha interpretato nella serie tv Star Trek: Discovery.

Georgiou proviene da una realtà alternativa (l'"Universo dell'Impero Terrestre"), dove la Terra e la Flotta Stellare sono diventate un brutale impero interstellare. L'incontro di Georgiou con l'equipaggio della Discovery la portò nell'universo principale di Star Trek, sostituendo la sua controparte defunta. Georgiou si unì quindi alla Sezione 31 nel 23° secolo, ma un successivo incontro con l'equipaggio della Discovery la portò nel 32° secolo con l'equipaggio di quella nave. Dopo aver lasciato la Discovery ed essere tornata nel 23° secolo, la protagonista vivrà nuove avventure nel film di prossima uscita.

Ricordiamo che il nuovo film Star Trek: Section 31 sarà il primo della nuova linea di film TV di Star Trek, che usciranno in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Paramount+. Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, quindi se state aspettando il primo trailer di Section 31 rimanete sintonizzati.

