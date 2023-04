Star Trek: Section 31, annunciato il nuovo film con Michelle Yeoh

Era il luglio 2021 quando i produttori di Star Trek si dichiararono "molto ottimisti" sulla possibilità di uno spin-off; ora che Picard si accinge alla conclusione, il loro intento sta per essere finalmente realizzato: Paramount+ ha annunciato Star Trek: Section 31, un film con Michelle Yeoh come protagonista.

L'attrice di Everything Everywhere All at Once riprenderà il ruolo dell'imperatrice Philippa Georgiou (già presente in Star Trek: Discovery), mentre la trama è riassumibile in questa breve sinossi: "l'imperatrice Philippa Georgiou si unisce a una divisione segreta della Flotta Stellare, col compito di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti e affrontare tutti i sensi di colpa disseminati nel suo passato".

Così ha dichiarato Yeoh al riguardo: "Sono incredibilmente entusiasta di tornare alla mia grande famiglia di Star Trek e al ruolo che ho amato per così tanto tempo. La sezione 31 occupa una posizione privilegiata nel mio cuore da quanto ho intrapreso questo lungo viaggio nei panni di Philippa, fin dall'inizio dell'era d'oro di Star Trek. Vederla ottenere finalmente il suo momento di gloria è un sogno che si avvera, specialmente in un anno in cui ho dimostrato l'incredibile potere di non rinunciare mai ai propri sogni. Non vediamo l'ora di convidivere tutto ciò che abbiamo in serbo per te, e nel frattempo: vivi a lungo e prospera (a meno che l'imperatore Georgiou non decreti diversamente!)" ha infine concluso con ironia.

In molti potrebbero credere che lo spin-off sia stato deciso dopo il meraviglioso successo della pellicola dei Daniels, ma il produttore esecutivo Alex Kurtzman sottolinea il contrario: "Nel lontano 2017, prima ancora che andasse in onda la prima stagione di Star Trek: Discovery, Michelle ebbe l'idea di realizzare uno spin-off per il suo personaggio, Philippa Georgiou. Lei è diventata una delle prime due donne sullo schermo del pilot, così da inaugurare la nuova era di Star Trek: ora, a sei anni di distanza, finalmente Star Trek: Section 31 approda sulla scia della sua ultima rivoluzionante vittoria. Non potremmo essere più entusiasti di contemplare la nostra leggendaria amica tornare a casa da noi, mentre noi siamo così impegnati a espandere la narrazione verso angoli nuovi e inesplorati del Trekverse. Lunga vita all'imperatrice Georgiou; lunga vita a Michelle Yeoh!".

La produzione di Star Trek: Section 21 inizierà nel 2023, mentre la data di pubblicazione è ancora ignora. Per approfondire l'entusiasmante carriera dell'attrice, una domanda sorge spontanea: chi è Michelle Yeoh di Everything Everywhere All at Once?