Star Trek: lo sceneggiatore di Revenant lavorerà all'idea di Quentin Tarantino

Deadline riporta cheè stato incaricato di scrivere la sceneggiatura dellodi. Smith è meglio conosciuto per aver scritto il filmcone sembra sia stato scelto dopo il suo lavoro di revisione per il film, thriller che la Bad Robot dista producendo per la Paramount.

Mark L. Smith era il favorito dopo che la Paramount Pictures e J.J. Abrams avevano deciso di comporre una rosa di candidati tra cui Smith, Lindsey Beer, Megan Amram e Drew Pearce, per sviluppare l'idea lanciata da Tarantino.

La regia dello stesso Tarantino non è stata al momento ancora confermata ufficialmente ma è certo che il regista di Pulp Fiction produrrà il film insieme a J.J. Abrams. La condizione posta da Tarantino, e accettata dallo Studio, è quella di poter realizzare un film vietato ai minori.

Dopo aver diretto un capitolo di Mission: Impossible, J.J. Abrams nel 2009 ha riportato in auge il franchise cinematografico di Star Trek con un reboot seguito nel 2013 dal film Into Darkness: Star Trek, da lui sempre diretto, al contrario di Star Trek Beyond, la cui regia è stata affidata a Justin Lin (Abrams è rimasto in qualità di produttore).

Quentin Tarantino, dopo il western The Hateful Eight, sta lavorando ad un film ambientato negli anni '60, che vede sullo sfondo della trama le vicende della Manson Family e l'omicidio di Sharon Tate.

J.J. Abrams tornerà a dirigere il prossimo film su Star Wars, Episodio IX, previsto nelle sale a fine 2019.