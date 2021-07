Star Trek, scelto il regista del nuovo film! Ecco di chi si tratta

Un nome a sorpresa per il prossimo film della saga fantascientifica di Star Trek. In queste ore è stato ufficializzato il regista che si occuperà di dirigere il quarto atteso capitolo cinematografico del franchise, prodotto da Paramount e Bad Robot, la società di proprietà di J.J. Abrams. Le riprese dovrebbero iniziare nella primavera 2022.

Si tratta di Matt Shakman, regista di WandaVision, che ha concluso un accordo con la produzione per occupare il ruolo del timoniere dietro le quinte della nuova avventura di Star Trek.

Shakman nelle scorse ore è stato nominato per un premio Emmy alla miglior regia per una miniserie o serie antologica grazie al suo lavoro nello show del Marvel Cinematic Universe.



WandaVision ha ottenuto ben 23 nomination ai prossimi Emmy, i premi maggiormente importanti nell'industria televisiva.

Per il momento i dettagli della trama sono segreti, tanto che non è stato chiarito se la trama del prossimo film farà parte dell'universo della precedente trilogia con Chris Pine e Zachary Quinto. L'ultima narrazione che la riguarda risale al 2016, con Star Trek Beyond, diretto da Justin Lin e capace d'incassare 343,4 milioni di dollari in tutto il mondo.

Pare che maggiori dettagli verranno forniti durante la convention ufficiale di Star Trek prevista per l'aprile 2022 a Chicago.



Nel frattempo History Channel ha ordinato una docuserie su Star Trek.