Star Trek e i recenti rumor sulla cancellazione dei film: arriva la risposta di Paramount

A poche ore dal rumor sulla cancellazione di tutti i film di Star Trek attualmente in sviluppo, Paramount Pictures è intervenuta per fare chiarezza sulla faccenda durante un'intervista esclusiva rilasciata ai colleghi di ScreenRant.

Al momento ricordiamo che Star Trek 4 è in fase di stallo a causa dei contratti di Chris Pine e Chris Hemsworth, la nuova versione di Noah Hawley avrebbe una sottotrama legata alla diffusione di un virus considerata un po' troppo rischiosa visto ciò che sta succedendo nel mondo in questo momento e il film di Quentin Tarantino dovrebbe risolversi con un nulla di fatto.

Di conseguenza non è stata davvero una sorpresa quando questa mattina sono apparse online delle voci secondo cui Paramount avesse deciso di staccare la spina a tutti questi prossimi film di Star Trek, e di conseguenza concentrare tutti gli sforzi del franchise sul fronte televisivo, dove la saga sta riscontrando notevole successo.

In un aggiornamento della stessa news che riportava questi rumor, tuttavia, Screen Rant adesso dichiara: "Paramount ci conferma che questi rumor non corrispondono a verità e i film di Star Trek sono ancora in fase di sviluppo".

Quel che appare chiaro è che il futuro cinematografico di Star Trek è a metà tra l'incerto e il caotico, e con Hollywood rallentata a causa della pandemia probabilmente passerà molto tempo prima di apprendere qualcosa di concreto.