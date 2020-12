Star Trek, Quentin Tarantino si sarebbe 'divertito' con il Capitano Kirk

Il film di Star Trek di Quentin Tarantino avrebbe caratterizzato pesantemente il Capitano Kirk. Un film sul quale sembrano non esserci stati dei grandi passi in avanti, dopo l'annuncio di qualche anno fa. La notizia di un film di Star Trek creato da Tarantino, noto appassionato di cultura pop anni '60, aveva entusiasmato i fan del franchise.

Quando Mark L. Smith è stato assunto per scrivere la sceneggiatura a causa degli impegni di Tarantino in C'era una volta a... Hollywood nel 2019, è diventato piuttosto chiaro che entrambi sono fan del Capitano Kirk, interpretato originariamente da William Shatner nella serie originale anni '60. Subito dopo l'annuncio del progetto, Shatner ha espresso interesse ad apparire nel film.



Sebbene Kirk sia esistito sullo schermo in un paio di versioni differenti, l'ultima interpretata da Chris Pine nei film di J.J. Abrams, la rappresentazione di Smith e Tarantino avrebbe giocato con l'idea del personaggio in modi diversi.

Nonostante il film non sia ancora in produzione i fan sono curiosi di sapere come sarebbe potuto essere il film. In un'intervista Mark L. Smith ha spiegato che lui e Tarantino si sono divertiti molto a lavorare su idee per la storia che coinvolgerebbe il Capitano Kirk.

"Amo Picard. E Kirk è sempre così divertente. Tarantino e io ci siamo divertiti così tanto con lui, perché Kirk è solo William Shatner".



Di recente Noah Hawley ha dichiarato che Star Trek 4 non è nel suo immediato futuro. Tra le star del franchise, Simon Pegg ha ricordato invece la sua lite con Tarantino, che finì in una risata.