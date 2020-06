Star Trek, quando JJ Abrams rovinò la giornata a Simon Pegg: 'Volevo solo cenare in pace'

Intervistato da Vanity Fair per parlare della sua carriera da attore, da Shaun of the Dead a Mission: Impossible, Simon Pegg ha svelato il retroscena di quando J.J. Abrams gli ha chiesto per la prima volta di vestire i panni di Scotty nel reboot di Star Trek.

"Sono sceso da un aereo, volo di ritorno da New York a Londra, ho aperto il mio telefono e c'era una mail di J.J. con scritto, 'Vuoi interpretare Scotty?' E mi aveva quasi infastidito. La sua tenacia mi aveva irritato" ha scherzato l'attore. "Perché non puoi lanciarmi una palla così all'improvviso e aspettarti che io la colpisca. Avevo bisogno di un po' di tempo per pensarci. Ma ovviamente, tre o quattro giorni dopo ho accettato. In quel momento però mi aveva offerto una gigantesca opportunità, e io volevo solo cenare e guardarmi un film."

Uscito nelle sale nel 2009, il ritorno di Star Trek si è rivelato un buon successo ed ha aperto la strada alla saga proseguita con Into Darkness e Beyond. Da qualche tempo è in sviluppo anche un quarto capitolo, ma a causa di alcuni problemi legati soprattuto ai contratti degli attori, tra cui quelli di Chris Pine e Chris Hemsworth, al momento il progetto sembra essere in pausa. Di recente ha espresso le sue incertezze riguardo a Star Trek 4 anche lo stesso Pegg.



Nei giorni scorsi, in ogni caso, il compositore Jeff Russo ha confermato che Noah Hawley sta ancora lavorando al suo Star Trek.