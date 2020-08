Star Trek: a che punto è il film diretto da Quentin Tarantino?

Dopo l'annuncio della sospensione dei lavori dello Star Trek di Noah Hawley molti fan del franchise fantascientifico si sono domandati se la notizia non possa essere un primo segnale che qualcosa sta cambiando e che, come molti sperano, la Paramount Pictures abbia deciso di puntare su Quentin Tarantino per il futuro della saga.

La notizia dello stop di Hawley ha sorpreso non poco i fan, nonostante le ultime dichiarazioni di Zachary Quinto su Star Trek 4 facessero presagire qualcosa di simile: sembra infatti che il viaggio dell'Entreprise sia destinato a continuare sul piccolo schermo con serie come Picard e Discovery, oltre che i numerosi spin-off in arrivo.

Attualmente i film in sviluppo alla Paramount sarebbero tre: quello di Hawley, un ulteriore capitolo diretto da J.J. Abrams e infine quello di Tarantino. Il cineasta non è però stato ufficialmente confermato come regista del franchise, sebbene avesse più volte condiviso il forte interesse nel farne parte, ed e è possibile che, con una saga che punta al rilancio, il film di Hawley sia stato messo in pausa per decidere se affidarlo proprio a Tarantino. La scelta sarebbe di certo strategia e attirerebbe la curiosità anche dei neofiti di Star Trek, darebbe certezze al box-office e ridurrebbe i costi di produzione eliminando del tutto un film dalla line-up.

Queste ovviamente solo sono teorie, poiché non si sa ancora nulla di certo su come e quando riprenderà la lavorazione di Star Trek 4, ma, com'è già successo, è possibile che il crescente interesse del pubblico per un film diretto dal regista di Kill Bill convinca la Paramount a firmare l'insolito contratto.