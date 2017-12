Star Trek: Patrick Stewart riprenderebbe ruolo di Jean-Luc Picard per Quentin Tarantino

, celebre nell’universo diper aver interpretato il ruolo del comandante Jean-Luc Picard, riprenderebbe volentieri il ruolo nella vociferata pellicola scritta da

Inizialmente, la news su un probabile film di Star Trek scritto da Tarantino aveva lasciato il tempo che trovava, data la sua improbabilità, ma in seguito alle nuove indiscrezioni di Deadline secondo cui il regista sarebbe realmente coinvolto nella realizzazione di un film vietato ai minori, la vicenda ha assunto contorni più plausibili.

E oggi, grazie all’Hollywood Reporter, arrivano anche le dichiarazioni di Stewart, il quale – dopo aver ribadito il suo addio al ruolo del Professor X – ha dichiarato che riprenderebbe volentieri il ruolo del comandante della USS Enterprise Jean-Luc Picard: “La gente continua a chiedermi se interpreterò ancora Jean-Luc Picard e io non riesco a pensare a come potrebbe essere possibile, ma ci sono modi in cui cose come questa potrebbero diventare realtà”, l’attore si trovava al Dubai International Film Festival per ricevere un premio alla carriera.

“Uno dei miei sogni è lavorare con Tarantino. Ammiro moltissimo il suo lavoro, ed essere in un film di Tarantino mi darebbe una infinita soddisfazione. Quindi, se dirigerà qualcosa su Star Trek e ci sarà la possibilità di far tornare Jean-Luc Picard, accetterei di farlo”.

Stewart è sicuro di una cosa circa un film di Star Trek firmato da Tarantino, ovvero che sarebbe sicuramente avvincente: “La cosa che contraddistingue tutti i suoi film è che in ogni singolo frame è avvincente, richiede sempre la tua attenzione e una riposta aperta e generosa verso quello che riesce a fare. Inoltre, amo tantissimo il suo senso dell’umorismo come regista. Quindi si, sarebbe la mia prima scelta”.