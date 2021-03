Star Trek: novità in vista per il First Contact Day, ecco alcuni indizi

Il 5 aprile 2063 è la data nota nell'universo di Star Trek come il First Contact Day, ovvero il giorno in cui gli umani si sono messi in contatto per la prima volta con i vulcaniani, primo passo degli esseri umani verso il loro viaggio tra le stelle. Proprio il 5 aprile prossimo Paramount festeggerà la ricorrenza con un evento in streaming.

Lo studio non solo celebrerà il passato del franchise ma informerà il pubblico dei suoi piani per il futuro di Star Trek, che si tratti di nuovi film in arrivo per il cinema o nuove serie televisive o progetti collaterali e serie d'animazione. Ci saranno dei panel a tema arricchiti dalla presenza degli attori delle serie di Star Trek attualmente in programmazione e dal cast di Star Trek: First Contact, si parlerà del ritorno dell'iniziativa #StarTrekUnitedGives e di molto altro ancora. In totale saranno tre ore di panel e curiosità condotte da Will Wheaton e Mica Burton. Sul sito di ComicBook trovate tutta la programmazione dell'evento.

Per quanto riguarda i nuovi progetti cinematografici, sappiamo che arriverà uno Star Trek 4 prodotto da J.J. Abrams come i precedenti tre capitoli e che questo sarà scritto da Kalinda Vazquez sceneggiatrice reduce dal mondo di Game of Thrones. Sfuma così la possibilità del quarto film scritto da Quentin Tarantino.

Per l'autrice americana il nuovo film di JJ Abrams non sarà il debutto nel franchise di Star Trek, dato che nel suo curriculum compaiono alcuni episodi di Star Trek: Discovery; nel corso della sua carriera è stata anche co-produttrice esecutiva di Fear the Walking Dead e a lavorato a serie come Marvel's Runaways, Once Upon A Time e Prison Break.

Nel frattempo, Abrams ha iniziato una strettissima collaborazione con Warner Bros. e HBO Max, per i quali sta sviluppando una marea di serie tv tra cui Justice League Dark, Constantine e Overlook Hotel, spin-off di Shining.