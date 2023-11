Star Trek, non c'è un nuovo film in vista: Chris Pine gela i fan

Le ultime novità su Star Trek 4 non sono positive: già da tempo sembrava non ci fosse più dell'interesse, da parte della produzione, nei confronti di un quarto film reboot dell'iconica saga e come se non bastasse l'assenteismo sui media, arriva anche la conferma di Chris Pine.

L'attore, a breve sul grande schermo con il nuovo film Wish, non sembra aver nostalgia dei franchise a cui ha preso parte. Pine aveva già allontanato la possibilità di tornare sia in una pellicola firmata DC Studios che nell'MCU e adesso l'attore svela che anche il suo futuro in Star Trek e quello dell'intero franchise, in campo cinematografico, sono al momento in stop: inoltre, l'attore alla domanda se avesse visto già qualche copione ha risposto: "Certo che no".

Insomma tra il film di Star Trek di Quentin Tarantino e le parole del regista Matt Shakman sembrava che il futuro del franchise si stesse allineando bene anche sul grande schermo. Le recenti dichiarazioni di Chris Pine, Capitano James T. Kirk nella trilogia iniziata con Star Trek e conclusa ( per il momento) con Star Trek Beyond, però evidenziano come ci sia stato una brusca interruzione in questo sviluppo che appare, invece, florido in campo televisivo con la seconda stagione di Star Trek Strange New World e lo spin-off Star Trek: Starfleet Academy.

Ma quando si parla di cinema non è detta ancora l'ultima parola: c'è ancora speranza per Star Trek 4!