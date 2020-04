Lo Star Trek di Noah Hawley è ancora in sviluppo, si parla già della colonna sonora

Con due pellicole ambientate nel mondo di Star Trek in cantiere, Paramount ha certamente molto da dare ai fan della saga. E mentre non sappiamo ancora nulla del fantomatico film di Star Trek di Tarantino (chissà dov'è la verità qui), quello scritto e diretto da Noah Hawley sarebbe in fase di sviluppo, e si inizia a parlare di colonna sonora...

Comicbook ha infatti ottenuto una dichiarazione in merito direttamente da Jeff Russo, il compositore di Star Trek: Discovery e Star Trek: Picard, oltre ad aver già collaborato con Hawley per Legion e Fargo.

"Abbiamo avuto delle conversazioni su come potrebbe essere il sound, su cosa potrebbe essere il film, su cosa sta pensando" ha affermato Russo, precisando però che "Nulla è ancora stato deciso al momento. Il film è ancora in fase di sviluppo, e la sceneggiatura in fase di scrittura. ci sono un sacco di pezzi che devono essere messi al loro posto, quindi chi lo sa cosa accadrà?".

"Ma Noah e io siamo grandi amici" continua "E parliamo sempre di musica, dello Stra Trek che farà, di quello a cui invece lavoro già da un po' [Discovery], e al momento sto lavorando anche a Fargo, quindi parliamo sempre anche di quello. Si tratta due persone, due artisti, che parlano di come potrebbe suonare, essere, o di cosa potrebbe avere un nuovo film su Star Trek".

E voi, siete entusiasti all'idea di vedere cosa ha in serbo per il mondo di Star Trek Noah Hawley? Fateci sapere nei commenti.