Star Trek, Noah Hawley aggiorna sul suo film: 'Nè Kirk né Picard, solo nuovi personaggi'

Il nuovo film di Star Trek scritto e diretto dal regista Noah Hawley a quanto pare è ancora vivo a dispetto delle recenti pessimistiche voci di corridoio, ma stando a quanto dichiarato dall'autore non riguarderà né Kirk né Picard e presenterà nuovi personaggi per il canone del franchise.

In un'intervista con Variety, Hawley ha confermato che il suo nuovo film di Star Trek esiste ancora ma che avrà per protagonisti dei personaggi totalmente nuovi, pur essendo ancora connesso al resto della saga.

"Non stiamo usando Kirk e non stiamo usando Picard" ha detto Hawley. "È un inizio da zero che poi ci permetterà di fare per certi versi quello che abbiamo fatto con Fargo, dove per le prime tre ore dici 'Oh, non ha davvero niente a che fare con il film', e poi trovi i soldi. Una sorta di ricompensa per il pubblico, perché ad un certo punto incontra qualcosa che conosce." Il regista e sceneggiatore ha anche confermato che il suo progetto Star Trek è stato momentaneamente sospeso, anche se la sceneggiatura è finita e aveva iniziato ad assumere dei designer.

Cosa ne pensate? Secondo voi il progetto vedrà mai la luce? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che il reboot di Star Trek è iniziato nel 2009 e proseguito con Star Trek Into Darkness e Star Trek Beyond. I film, tutti guidati da Chris Pine, hanno incassato un miliardo di dollari a livello globale, tuttavia l'ultimo capitolo uscito nel 2016 ha registrato numeri bassi al botteghino e da allora il futuro della serie è incerto. Nel frattempo, CBS All Access ha fornito una buona quantità di contenuti di Star Trek con le nuove serie tv Picard, Discovery e Lower Decks.

