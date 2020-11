Star Trek: Karl Urban e John Cho a pesca insieme in attesa del quarto film, ecco la foto

La famiglia di Star Trek è sempre molto unita e anche se il quarto film del reboot è avvolto nel mistero per il momento, Karl Urban e John Cho hanno deciso di tornare a navigare insieme.

Stavolta però non si tratta di viaggi interstellari alla ricerca di popolazioni aliene e culture sconosciute, bensì di una semplice giornata di pesca tra amici. Gli attori che hanno prestato il volto a Leonard "Bones" McCoy e a Hiraku Sulu, due membri fondamentali dell'Enterprise, appaiono infatti sorridenti e rilassati.

Alla foto pubblicata da Karl Urban, il collega risponde: "Grazie per la bella giornata, capitano". Tra i commenti troviamo anche quello di Karen Fukuhara (Kimiko in The Boys, al fianco di Urban), invidiosa del bel tempo che permette ai due di godersi la pesca. Niente uniformi quindi, ma camicia e cappello per i due amici, dentro e fuori dal set. Chi l'avrebbe mai detto che il dottor McCoy in realtà è un abile pescatore?

Sono passati ormai quattro anni dall'ultimo film di Star Trek (Beyond), ma il regista Noah Hawley ha confermato che il quarto capitolo è attualmente in cantiere, anche se i lavori si sono dovuti arrestare a causa della pandemia. Ha inoltre affermato che il nuovo film si discosterà dai precedenti Star Trek, e in questo difficile periodo ha aperto alla possibilità delle uscite in streaming.