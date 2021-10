Star Trek Into Darkness, Alice Eve difende la scena di nudo: "Mi è piaciuto girarla"

E' passata un'infinità, esattamente otto anni, dall'uscita di Star Trek Into Darkness, secondo capitolo del reboot dalla nota saga di fantascienza. E non molti di meno sono trascorsi da quando una scena di nudo particolarmente controversa con protagonista Alice Eve portò i produttori a scusarsi.

Oggi, a distanza di otto anni, la diretta interessata è tornata a parlare della scabrosa vicenda. Stiamo ovviamente parlando di Alice Eve, vista di recente in Marvel's Iron Fist su piccolo schermo e in Bombshell sul grande, film questo secondo incentrato sugli scandali sessuali che nel 2016 coinvolsero Roger Ailes, presidente storico di Fox News, e lo portarono alle dimissioni. Un tema, quello dell'oggettificazione sessuale del corpo femminile - fra i tanti - che torna attuale oggi proprio in riferimento ad Alice Eve e alla sua interpretazione di Carol Wallace in Into Darkness.

Secondo capitolo della trilogia reboot di Star Trek - sequel di quello del 2009 e seguito da Beyond nel 2016 - vedeva Chris Pine nei panni del Capitano Kirk, ruolo un tempo di William Shatner andato nello spazio proprio di recente. Il film, in qualche modo un remake dell'originale L'ira di Khan, aveva come villain Benedict Cumberbatch in uno dei ruoli primi ruoli da blockbuster che l'ha lanciato nel grande pubblico. Già il regista dell'originale del 1982 si scagliò contro Star Trek Into Darkness, ma gran parte delle critiche al film vennero da una scena in particolare in cui, Alice Eve appunto, si mostrava in intimo di fronte a Chris Pine senza motivo apparente - a parte quello motivato dal copione, che la vedeva intenta a cambiarsi per mettersi la tuta spaziale.

Damon Lindelof - già produttore di Lost - si scusò pubblicamente, mentre il regista J.J. Abrams ammise come la scena fosse "gratuita". Tuttavia, a sentir parlare Alice Eve, che è tornata sulla questione in una recente intervista, non ci sarebbe stato nulla di malizioso: "È stato qualcosa per cui ho lavorato volontariamente con un trainer per essere in forma, per cui ero molto preparata e che mi è piaciuto fare. La sensazione che non avrei dovuto farlo, o che si trattasse di sfruttamento, mi confondeva. Ci sono molte cose al mondo che confondono. L'ho attribuito a una di quelle anomalie. Sono orgogliosa di quella scena e di tutto il lavoro che ho fatto". E voi, avete mai visto film o avete intenzione di recuperarlo? Trovate qui la nostra recensione di Star Trek Into Darkness.