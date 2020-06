Star Trek, il geniale deepfake con un giovane Leonard Nimoy nel film di JJ Abrams

Uno dei personaggi più iconici e amati del franchise di Star Trek è indubbiamente il dottor Spock, interpretato da Leonard Nimoy. Lo abbiamo visto per l'ultima volta nel reboot diretto nel 2009 da JJ Abrams Nimoy, in cui Spock incontra il suo alter ego da giovane, interpretato da uno Zachary Quinto incredibilmente somigliante.

Negli ultimi giorni è stato pubblicato su YouTube un deepfake in cui al posto di Zachary Quinto troviamo proprio Leonard Nimoy, che si ritrova così faccia a faccia con sé stesso.

Nella giornata di martedì 2 giugno, complice anche un passaggio televisivo pomeridiano, il film di JJ Abrams è diventato di tendenza in Italia sui social, ed è così che molti altri utenti hanno potuto scoprire il video.

Nel film del 2009 il dottor Spock, il vulcaniano con sangue umano nelle vene, viene risucchiato da un buco nero e torna indietro nel tempo, finendo così per interferire con gli eventi. Successivamente JJ Abrams diresse anche il seguito, Into the Darkness - Star Trek, nel 2014, mentre il terzo capitolo del reboot, Star Trek Beyond, fu diretto nel 2016 da Justin Lin.

Il franchise di Star Trek, intanto, non si è mai fermato, e sono tanti gli spin-off e le serie tv in uscita. Recentemente, invece, abbiamo assistito su Twitter alla celebrazione del lancio di Space X da parte di William Shatner.