Star Trek: finite le riprese del nuovo film della saga con Michelle Yeoh

Le riprese di Star Trek Section 31, nuovo film del franchise di Star Trek con protagonista la star de Il domani non muore mai, La tigre e Il dragone e Everything Everywhere all at once Michelle Yeoh, sono ufficialmente concluse.

A rivelarlo è stato l'attore Robert Kazinsky, che come potete vedere in basso ha condiviso un post sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a Star Trek: Section 31: "E così finisce una delle più grandi esperienze della mia vita. Dicono che è meglio non incontrare mai i tuoi eroi, ma io sono felice di averlo fatto", ha scritto Kazinsky. "Ho pochi eroi nel mio cuore ma molti di loro sono legati alla saga di Star Trek e per la prima volta nella mia vita questi eroi hanno superato le mie più rosee speranze."

La piattaforma di streaming on demand Paramount+ ospiterà il film originale Star Trek: Section 31: sarà la prima volta in assoluto che il servizio di Paramount pubblicherà un film originale legato alla famosa saga fantascientifica. Il progetto è diretto dal regista Olatunde Osunsanmi, e oltre a Michelle Yeoh avrà nel cast anche Miku Martineau, Joe Pingue e Augusto Bitter.

Il film di Star Trek: Section 31 era stato annunciato circa un anno fa, con le riprese iniziate a gennaio scorso.

